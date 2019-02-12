Защита обвиняемого в шпионаже Уилана подала жалобу на его арест

"Я подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда — прошу отменить постановление Лефортовского суда Москвы о его заключении под стражу и определение апелляционной инстанции Мосгорсуда", — сказал адвокат.

По мнению защитника, суды якобы не дали правовой оценки всем обстоятельствам дела, а во вменяемых его подзащитному действиях нет умысла и объективной стороны преступления.

"Он спокойно мог бы снять квартиру и находиться под домашним арестом или залогом", — считает Жеребенков.