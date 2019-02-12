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Защита обвиняемого в шпионаже Уилана подала жалобу на его арест 

РИА Новости + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Защита подала жалобу в президиум Мосгорсуда на арест гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.
"Я подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда — прошу отменить постановление Лефортовского суда Москвы о его заключении под стражу и определение апелляционной инстанции Мосгорсуда", — сказал адвокат.
По мнению защитника, суды якобы не дали правовой оценки всем обстоятельствам дела, а во вменяемых его подзащитному действиях нет умысла и объективной стороны преступления.
"Он спокойно мог бы снять квартиру и находиться под домашним арестом или залогом", — считает Жеребенков.
О задержании в Москве проводившего шпионскую акцию Уилана ФСБ сообщила в конце 2018 года. Было возбуждено уголовное дело, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. Виновным он себя не признает.
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Происшествия , Владимир Жеребенков , ФСБ , Мосгорсуд , РИА Новости , США
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