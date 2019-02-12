Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директора школы оштрафовали за лекцию «криминальных авторитетов» 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Директора приморской школы оштрафовали на 30 тыс. рублей после того, как в учебном заведении детям прочитали лекцию о половом воспитании местные жители с судимостями.
Двое из трех лиц, читающих лекцию, имели за плечами судимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру России.
«По постановлению прокурора директор образовательной организации за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.57 КоАП (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся) подвергнут судом административному штрафу в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с нарушением законодательства об образовании прокурор внес представление директору школы и главе Михайловского муниципального района. Выговоры и замечания получили директор учебного заведения, замглавы и начальник управления образования администрации района.
Ранее в интернете была опубликована информация о том, что в одной из школ приморского края детям из 5-7 классов прочитали лекцию о половых предпочтениях «местные смотрящие». При этом администрация образовательного учреждения утверждает, что лекцию читали не «местные бандиты», а «сельские мужики».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Адвокат рассказала о реакции Арашукова на сведения о незнании русского языка В Турции освободили более тридцати иностранных проституток Опубликовано видео с попыткой арестованного сжечь свое уголовное дело
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение