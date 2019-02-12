Директора школы оштрафовали за лекцию «криминальных авторитетов»

Директора приморской школы оштрафовали на 30 тыс. рублей после того, как в учебном заведении детям прочитали лекцию о половом воспитании местные жители с судимостями.

«По постановлению прокурора директор образовательной организации за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.57 КоАП (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся) подвергнут судом административному штрафу в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с нарушением законодательства об образовании прокурор внес представление директору школы и главе Михайловского муниципального района. Выговоры и замечания получили директор учебного заведения, замглавы и начальник управления образования администрации района.

Ранее в интернете была опубликована информация о том, что в одной из школ приморского края детям из 5-7 классов прочитали лекцию о половых предпочтениях «местные смотрящие». При этом администрация образовательного учреждения утверждает, что лекцию читали не «местные бандиты», а «сельские мужики».