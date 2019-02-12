Помощницу стоматолога поймали на краже драгоценностей у пациентов под наркозом

Нью-Йорке арестовали помощницу стоматолога, которую подозревают в воровстве драгоценностей у пациентов после седации. Об этом сообщает издание New York Post.

38-летняя женщина устроилась в стоматологическую клинику в конце января. Обе кражи, о которых известно полиции, произошли вскоре после этого. Хотя пациенты, которых она обокрала, были в сознании, они не замечали исчезновения украшений, пока не покинули клинику.

Похищенные драгоценности нашли в местных ломбардах. 8 января женщину арестовали и обвинили в крупной краже и хранении краденого. После ареста ее уволили из стоматологической клиники. К тому времени она проработала там около двух недель.

В 2018 году сообщалось, что в Пакистане арестовали злоумышленников, которые крали у местных жительниц спинномозговую жидкость и сбывали ее целителям на черном рынке. Они представлялись сотрудниками местной больницы и сулили женщинам деньги для приданого в обмен на кровь.