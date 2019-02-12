В Ростове задержаны главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и главный архитектор Ростова Роман Илюгин, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник добавили, что Полянский уволился в понедельник, 11 февраля, по собственному желанию.
В пресс-службе управления СК по региону уточнили, что в отношении Полянского, Илюгина и главного архитектора администрации Мартыновского района Ростовской области Александра Корчиги возбуждены уголовные дела. Их подозревают в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, чиновники выдавали и подделывали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.
Ранее сообщалось, что главный борец с организованной преступностью в Чехове попался на взятке.