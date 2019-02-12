СМИ узнали о задержании главных архитекторов Ростова и Ростовской области

Источник добавили, что Полянский уволился в понедельник, 11 февраля, по собственному желанию.

В пресс-службе управления СК по региону уточнили, что в отношении Полянского, Илюгина и главного архитектора администрации Мартыновского района Ростовской области Александра Корчиги возбуждены уголовные дела. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, чиновники выдавали и подделывали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.

Ранее сообщалось, что главный борец с организованной преступностью в Чехове попался на взятке.