Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали о задержании главных архитекторов Ростова и Ростовской области 

Газета.Ru + ещё 38 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
В Ростове задержаны главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и главный архитектор Ростова Роман Илюгин, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник добавили, что Полянский уволился в понедельник, 11 февраля, по собственному желанию.
В пресс-службе управления СК по региону уточнили, что в отношении Полянского, Илюгина и главного архитектора администрации Мартыновского района Ростовской области Александра Корчиги возбуждены уголовные дела. Их подозревают в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, чиновники выдавали и подделывали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.
Ранее сообщалось, что главный борец с организованной преступностью в Чехове попался на взятке.
Газета.Ru: последние новости
Школьник умер во время урока во Владивостоке Экс-глава Серпуховского района Шестун пытался покончить с собой в СИЗО Марию Алехину сняли с рейса в Испании
Происшествия , Другое , Алексей Полянский , СКР , МВД , Газета "Коммерсантъ" , Ростовская Область
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение