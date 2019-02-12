Запашный пожаловался в полицию на угрозы

Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный пожаловался в полицию на угрожающий комментарий в инстаграме, сообщает «Мэш».

По данным телеграм-канала, пользователь, зарегистрированный в соцсети под именем Муслим Султыгов, в комментариях к одной из публикаций Запашного пообещал «поломать» здоровье и жизнь дрессировщика не позднее конца января.

Циркач тут же написал заявление об угрозах в полицию. Канал не сообщает, предприняли ли правоохранители что-либо по этому факту, однако к середине февраля сообщений об избиении Эдгарда Запашного не поступало.

В конце января Эдгард Запашный опубликовал в инстаграме свой снимок на эскалаторе в торговом центре РИО с тигром на поводке, но без намордника.

Дрессировщик не дал понять, связано ли отсутствие намордника с поступившими ранее угрозами, однако обратил внимание подписчиков на реакцию людей на тигра на поводке.