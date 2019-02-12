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Запашный пожаловался в полицию на угрозы 

Рамблер + ещё 17 12 февраля 2019
Фото: Газета.Ru
Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный пожаловался в полицию на угрожающий комментарий в инстаграме, сообщает «Мэш».
По данным телеграм-канала, пользователь, зарегистрированный в соцсети под именем Муслим Султыгов, в комментариях к одной из публикаций Запашного пообещал «поломать» здоровье и жизнь дрессировщика не позднее конца января.
Циркач тут же написал заявление об угрозах в полицию. Канал не сообщает, предприняли ли правоохранители что-либо по этому факту, однако к середине февраля сообщений об избиении Эдгарда Запашного не поступало.
В конце января Эдгард Запашный опубликовал в инстаграме свой снимок на эскалаторе в торговом центре РИО с тигром на поводке, но без намордника.
Дрессировщик не дал понять, связано ли отсутствие намордника с поступившими ранее угрозами, однако обратил внимание подписчиков на реакцию людей на тигра на поводке.
«Нет тут никаких скидок! В этом торговом центре даже людей почему-то нет», — подписал он фото.
Комментарии1
Происшествия , Эдгард Запашный
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