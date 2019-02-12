Крыса распугала посетителей ресторана фастфуда

Мужчина, оставшийся недовольным обслуживанием в ресторане быстрого питания, захотел отомстить сотрудникам. Однако он решил не использовать традиционные способы вроде криков или дебоша с погромом, а принёс в ресторан домашнюю белую крысу и выпустил её там. Как только посетители увидели грызуна, они начали с криками вскакивать из-за столов и выбегать из ресторана, в итоге в зале почти никого не осталось. Комментаторы отметили, что мужчина действительно проявил креативность и обошёлся без применения силы, но некоторые сочли, что это шоу было слишком жестоким для крысы, и выразили надежду, что мужчину-хулигана арестуют.