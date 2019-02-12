Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крыса распугала посетителей ресторана фастфуда 

Рамблер 12 февраля 2019
Мужчина, оставшийся недовольным обслуживанием в ресторане быстрого питания, захотел отомстить сотрудникам. Однако он решил не использовать традиционные способы вроде криков или дебоша с погромом, а принёс в ресторан домашнюю белую крысу и выпустил её там. Как только посетители увидели грызуна, они начали с криками вскакивать из-за столов и выбегать из ресторана, в итоге в зале почти никого не осталось. Комментаторы отметили, что мужчина действительно проявил креативность и обошёлся без применения силы, но некоторые сочли, что это шоу было слишком жестоким для крысы, и выразили надежду, что мужчину-хулигана арестуют.
Происшествия , Видео , Общество
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение