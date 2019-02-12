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Восьмилетние дети в популярном приложении стали мишенью педофилов 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Почти два десятка восьмилетних детей стали жертвами педофилов, действующих с помощью популярного стримингового приложения TikTok. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на благотворительную организацию Barnardo's.
За год сотрудники оказали помощь 19 восьмилетним детям, подвергнувшимся сексуальной эксплуатации онлайн. Они уточнили, что ранее самыми юными жертвами, обратившимися за помощью, были десятилетние.
Преступники вступали в контакт с детьми в комментариях в приложении. Там же они поощряли их к действиям сексуального характера.
Программа TikTok, ранее известная как Musical.ly, позволяет пользователям обмениваться видеозаписями. Согласно пользовательскому соглашению, заводить аккаунт могут только подростки, достигшие 13 лет (при этом до совершеннолетия они обязаны согласовать его ведение с родителями). Однако большинство детей пренебрегает этими правилами.
«Без правильных настроек безопасности дети, транслирующие свое видео через интернет, могут стать мишенью для злоумышленников, находясь прямо в своих спальнях», — заявил генеральный директор Barnardo's Джавед Хан (Javed Khan).
Представитель организации уточнил, что родители обязаны разбираться в технологиях, которые используют их дети. Также он призвал технологические компании к усиленной защите несовершеннолетних.
Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило, что основными жертвами педофилов в сети становятся дети из бедных стран. По их данным, десятки тысяч британских преступников искали в интернете трансляции жестокого обращения с детьми или изображения такого характера.
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