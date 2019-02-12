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Опубликовано видео инцидента с трапом в аэропорту Барнаула 

ТАСС 12 февраля 2019
В социальных сетях появилось видео с падением пассажиров с трапа во время посадки в самолет "Уральских авиалиний" в аэропорту Барнаула. В результате инцидента пострадали пять человек, трое из них находятся в больнице.
В "Уральских авиалиниях" заявили, что в качестве причины инцидента рассматривается нарушение конструкции площадки самоходного трапа. В пресс-службе авиаперевозчика подчеркнули, что трап принадлежит и обслуживается аэропортом.
Администрация аэропорта издала указ о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Происшествия , Видео , Уральские авиалинии , Барнаул
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