Опубликовано видео инцидента с трапом в аэропорту Барнаула

В социальных сетях появилось видео с падением пассажиров с трапа во время посадки в самолет "Уральских авиалиний" в аэропорту Барнаула . В результате инцидента пострадали пять человек, трое из них находятся в больнице.

В "Уральских авиалиниях" заявили, что в качестве причины инцидента рассматривается нарушение конструкции площадки самоходного трапа. В пресс-службе авиаперевозчика подчеркнули, что трап принадлежит и обслуживается аэропортом.

Администрация аэропорта издала указ о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".