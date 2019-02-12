В аэропорту Барнаула произошло ЧП

Несколько пассажиров « Уральских авиалиний » 12 февраля получили травмы при посадке в самолет в аэропорту Барнаула . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на транспортную прокуратуру.

По словам помощницы транспортного прокурора Оксаны Горбуновой, инцидент произошел, когда пассажиры поднимались на борт лайнера, улетающего в Москву . Верхняя площадка автотрапа рухнула, в результате с него упали шестеро человек.

Горбунова отметила, что пассажиры получили травмы и ушибы, не представляющие угрозы для жизни. Четверых из них госпитализировали в барнаульскую больницу.

При этом на сайте регионального Минтранса сообщили о пятерых пострадавших и трех попавших в больницу пассажирах.

Министерство распорядилось провести внеочередную проверку технического состояния всех трапов. По данным Минтранса, сломавшийся трап проверяли в октябре 2018 года, никаких проблем тогда не выявили. Прокуратура также начала проверку по факту случившегося.