Несколько пассажиров «Уральских авиалиний» 12 февраля получили травмы при посадке в самолет в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на транспортную прокуратуру.
По словам помощницы транспортного прокурора Оксаны Горбуновой, инцидент произошел, когда пассажиры поднимались на борт лайнера, улетающего в Москву. Верхняя площадка автотрапа рухнула, в результате с него упали шестеро человек.
Горбунова отметила, что пассажиры получили травмы и ушибы, не представляющие угрозы для жизни. Четверых из них госпитализировали в барнаульскую больницу.
При этом на сайте регионального Минтранса сообщили о пятерых пострадавших и трех попавших в больницу пассажирах.
Министерство распорядилось провести внеочередную проверку технического состояния всех трапов. По данным Минтранса, сломавшийся трап проверяли в октябре 2018 года, никаких проблем тогда не выявили. Прокуратура также начала проверку по факту случившегося.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА Новости. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что пассажиры упали, так как трап «отъехал» от самолета. Об обрушении верхней площадки он не упомянул.
Представитель «Уральских авиалиний» заявил ТАСС, что предварительной причиной инцидента считают «нарушение конструкции площадки» трапа. Трап принадлежит аэропорту и обслуживается им.