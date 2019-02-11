Пожилую хабаровчанку заподозрили в убийстве и расчленении квартиранта

Следователи поймали 80-летнюю жительницу Хабаровского края , которая подозревается в убийстве и расчленении своего 52-летнего квартиранта. На отрезанную руку наткнулись соседские дети, игравшие во дворе; прибывшие следователи обнаружили остальные части тела мужчины в пластиковых мешках на помойке. Выяснилось, что погибший приехал с Украины и работал дворником. СМИ сообщили, что пенсионерка раньше трудилась на свиноферме забойщицей, а части тела убитого мужчины собиралась употребить в пищу, однако в СК эти сведения не подтвердили.

Готовый сюжет из фильма ужасов разворачивается в Хабаровском крае. 80-летняя жительница поселка Березовка подозревается в убийстве и расчленении своего 52-летнего квартиранта. Следователи задержали ее 11 февраля, сейчас она находится под арестом.

В конце января игравшие в районе теплотрассы дети наткнулись на отрезанную человеческую руку: ее таскала в зубах бродячая собака. О страшной находке сообщили родителям, те вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители также нашли остальные конечности тела в пластиковых мешках на помойке. Через неделю после этого оперативники нашли само туловище человека в соседнем квартале, сообщает портал «Губерния». Замаскированные под мусор останки лежали под трубами теплотрассы примерно в ста метрах от места, где была найдена рука.

По отпечаткам пальцев удалось установить личность убитого. Им оказался 52-летний приезжий из Украины, работавший в Березовке дворником. Как сообщили коллеги погибшего, он неоднократно был замечен в злоупотреблении спиртными напитками, поэтому, когда он в положенное время не вышел на работу, никто не забеспокоился.

Погибший снимал квартиру у 80-летней жительницы Березовки. При обыске оперативники нашли в ее доме следы замытой крови, совпадающей с кровью убитого. Пенсионерка отказалась сотрудничать со следствием и признавать свою вину, однако материальных доказательств оказалось достаточно, чтобы поместить ее в СИЗО . Возбуждено дело по статье «Убийство».

Как сообщает kp.ru, соседи описывают женщину как «высокую, крепкую», во время ремонта она легко, не напрягаясь, выносила из своей квартиры чугунную советскую батарею, таскала на плече мешки с картошкой. При этом пенсионерка, по отзывам соседей, злоупотребляла спиртным и отличалась скандальным характером.

Накануне убийства пенсионерка и дворник, по словам соседей, выпивали — его видели, когда он бегал в магазин. Потом из-за двери была слышна ругань.

Соседи старушки также сообщали, что в предполагаемую ночь убийства слышали громкий стук в ее квартире, как будто кто-то рубил что-то твердое топором. Стук повторился на следующий вечер.

«У меня аж люстра на потолке запрыгала, — цитирует издание соседа пенсионерки. — До того сильные удары были. Такое ощущение, что дрова дома рубила. Потом тишина. Потом через две минуты еще несколько ударов. Мы проснулись, но все вроде затихло. И она никуда не выходила — у нее дверь железная, услышали бы. На следующий день в девятом часу вечера в пол что-то снова долбило. Долго, около часа. Что это было, мы потом поняли, когда услышали про убийство. Ночью, видимо, вынесла тело».

Также сообщается, что пенсионерка может быть причастна и к ряду других исчезновений людей, так как при обыске в ее квартире якобы был найден паспорт 83-летней Нины Бабенковой, пропавшей в 2017 году (ряд региональных СМИ сообщает, что она пропала в 2013-м). По этому делу 80-летняя россиянка даже проходила подозреваемой. Бабенкова останавливалась у нее на ночлег после того, как продала квартиру, и бесследно исчезла.

После почти года поисков, осенью 2018 года был найден человеческий череп. Экспертиза показала, что он, скорее всего, принадлежит пропавшей пенсионерке. Других фрагментов тела найти до сих пор не удалось, как и доказать причастность 80-летней подозреваемой к пропаже женщины. Кроме того, не нашлись и деньги, которые предполагаемая жертва выручила от продажи квартиры.

Помимо этого, несколько лет назад в Березовке произошло еще одно загадочное исчезновение. Как пишет ИА «Хабаровский край сегодня», соседка пенсионерки позвонила домой по домофону, вошла в подъезд и больше ребенка никто не видел.

По данным журналистов, при обыске у старушки также обнаружили внутренние органы дворника. Из этого был сделан вывод, что пенсионерка могла заниматься каннибализмом.

«Преступница работала на свиноферме, забивала свиней. Оказалось, что она каннибал. Внутренности мужчины нашли в ее холодильнике, а кости бабушка решила выбросить. Но собаки учуяли запах крови и растащили все содержимое по улицам», — рассказал источник DVHab в следственных органах.