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Сын российского мэра избил полицейского и уехал на лимузине 

Рамблер + ещё 17 12 февраля 2019
В Чебоксарах арестован сын главы администрации города Олег Ладыков, сообщает «Интерфакс».
В отношении 19-летнего Олега Ладыкова возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца.
По информации «Комсомольской правды», 9 февраля Ладыков с друзьями устроили массовую драку и скрылись на лимузине. Их попытался остановить полицейский патруль. В отделе полиции Ладыков, по словам источника в правоохранительных органах, ударил сотрудника полиции по голове.
Бывший чиновник попытался покончить с собой в СИЗО
«Интерфакс» сообщает, что в 2016 году 17-летний Ладыков уже привлекался к административной ответственности после ДТП. Тогда сын сити-менеджера Чебоксар управлял автомобилем без прав и нарушил ПДД, а затем отказался от медосвидетельствования.
Комментарии440
Происшествия , Видео , Криминал , ФСИН , Интерфакс , Чебоксары
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