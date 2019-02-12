Сын российского мэра избил полицейского и уехал на лимузине

«Интерфакс». Чебоксарах арестован сын главы администрации города Олег Ладыков, сообщает

В отношении 19-летнего Олега Ладыкова возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца.

По информации «Комсомольской правды», 9 февраля Ладыков с друзьями устроили массовую драку и скрылись на лимузине. Их попытался остановить полицейский патруль. В отделе полиции Ладыков, по словам источника в правоохранительных органах, ударил сотрудника полиции по голове.

«Интерфакс» сообщает, что в 2016 году 17-летний Ладыков уже привлекался к административной ответственности после ДТП. Тогда сын сити-менеджера Чебоксар управлял автомобилем без прав и нарушил ПДД, а затем отказался от медосвидетельствования.