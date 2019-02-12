Бывший чиновник попытался покончить с собой в СИЗО

Из-за попытки суицида конвой отказался снимать наручники с Шестуна даже в «аквариуме» зала заседаний суда.

Сам бывший чиновник заявил, что это была не попытка самоубийства, а акция протеста, чтобы вернуть отобранные у него документы. Кроме того, он сказал, что в СИЗО его избивают дубинками и «прыгают» на нем.

Также его адвокат Андрей Гривцов заявил, что Шестун с 8 февраля держит голодовку, чтобы добиться оказания ему квалифицированной медицинской помощи и «прекращения террора».

Александр Шестун был задержан 13 июня 2018 года после проведения обысков у него в коттедже. Он подозревается в махинациях с земельными ресурсами на сумму 62,8 миллиона рублей и даче взяток.