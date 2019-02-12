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Бывший чиновник попытался покончить с собой в СИЗО 

Рамблер + ещё 52 12 февраля 2019
Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун пытался покончить с собой в СИЗО, заявил майор конвойной службы в Басманном суде, передает РИА «Новости».
Из-за попытки суицида конвой отказался снимать наручники с Шестуна даже в «аквариуме» зала заседаний суда.
Сам бывший чиновник заявил, что это была не попытка самоубийства, а акция протеста, чтобы вернуть отобранные у него документы. Кроме того, он сказал, что в СИЗО его избивают дубинками и «прыгают» на нем.
Также его адвокат Андрей Гривцов заявил, что Шестун с 8 февраля держит голодовку, чтобы добиться оказания ему квалифицированной медицинской помощи и «прекращения террора».
Александр Шестун был задержан 13 июня 2018 года после проведения обысков у него в коттедже. Он подозревается в махинациях с земельными ресурсами на сумму 62,8 миллиона рублей и даче взяток.
Происшествия , Видео , Александр Шестун , Андрей Гривцов , ФСИН , РИА Новости , Московская область
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