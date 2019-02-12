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На парковке в Москве загорелись три автомобиля 

Говорит Москва + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Инцидент произошёл в Обручевском районе во дворе дома на Профсоюзной улице.
Рядом с загоревшимися машинами нашли лежащего на земле мужчину, сообщает агентство городских новостей «Москва». Других подробностей не приводится.
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Происшествия , Другое , Пожары , АГН "Москва" , Москва
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