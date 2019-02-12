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На парковке в Москве загорелись три автомобиля
Говорит Москва
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12 февраля 2019
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Инцидент произошёл в Обручевском районе во дворе дома на Профсоюзной улице.
Рядом с загоревшимися машинами нашли лежащего на земле мужчину, сообщает
агентство городских новостей «Москва»
. Других подробностей не приводится.
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