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Мужчина ранил ножом в грудь московского дворника 

News.ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на дворника на юго-западе столицы.
По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл ночью 10 февраля на улице Генерала Тюленева возле дома 27.
Полицейским поступило сообщение об убийстве, однако на месте происшествия выяснилось, что потерпевший выжил.
«Его госпитализировали с ножевым ранением груди в реанимационное отделение», — уточнили в ведомстве.
Сотрудникам МВД удалось задержать мужчину, который проживал в Южном Бутово. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об умышленному причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что труп женщины с травмой головы обнаружили в мусорном контейнере на востоке Москвы. Мужчина, нанёсший смертельный удар, задержан полицейскими.
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