Детские тренеры устроили драку на льду 

Тренеры юных спортсменов показали совсем неспортивный способ разрешения конфликтов. Видео, на котором мужчины дерутся, сняли очевидцы. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге во время занятий на ледовой арене в Невском районе. Драку начал один тренер, причём случилось всё прямо на льду. По словам пострадавшего, коллега подъехал к нему и сообщил, что ему не пришлась по вкусу публикация в Инстаграме. После этих слов он сразу же перешёл к рукоприкладству. Набросившись на мужчину, он отлупил его, а потом уронил на лёд и продолжил избиение. После драки пострадавший тренер обратился к врачам и собирается обратиться в полицию.