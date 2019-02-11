«Это война»: водители маршруток подрались на остановке

В микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска подрались водители двух маршруток — конфликт произошел на глазах пассажиров, а представитель одного из перевозчиков объяснил случившееся нечестной конкуренцией.

«Информация о конфликте водителей маршруток появилась в соцсетях. Сегодня вместе со знакомой наблюдали эпичнейшую ситуацию. На остановке "Печатников" подрались маршрутчики. Как было: маршрутка номер 5 подрезает маршрутку 20. 20-ка останавливается у остановки. Водитель и два мужика выскакивают из маршрутки 5 (228 г/н) и дали в морду водителю 20-ки», — опубликовал сообщение на своей странице в Facebook новосибирец Дмитрий Ковешников.

Позже он уточнил корреспонденту, что в этот момент стоял на остановке. «Ударили мужика, на телефон те, кто били, поснимали, сели в маршрутку и уехали. Тот тоже уехал», — рассказал он подробности инцидента, случившегося около 16:00 в воскресенье, 10 февраля.

Представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов (обслуживает маршрут №20) заявил корреспонденту НГС, что конфликт спровоцировали его конкуренты.

«Впереди ехала 20-ка наша (маршрутка № 20 — Прим. ред.). Подъезжая к остановке "Печатников" в сторону "МЕГИ", водитель естественно остановился, чтобы высадить и забрать пассажиров. Сзади его обгоняет "пятёрка" (маршрутка № 5 — Прим. ред.), оттуда выскакивает водитель и ещё двое, моему водителю по лицу два раза. И снимали это на видеокамеру», — рассказал он о конфликте. — Это нечестная конкуренция называется, это война фактически».

По его словам, в маршрутке № 20 были пассажиры, а водитель этой маршрутки прошёл послерейсовый осмотр, жаловался врачу на головные боли. Сейчас, по словам перевозчика, компания готовит заявление в полицию.

«Мы четвертый день накатываем маршрут, четвертый день они нам мешают. То перед нами машина не едут, то не дают обгонять и так далее», — отметил он.

По информации Центра управления городским автоэлектротранспортом, маршрут №5 обслуживает компания ООО «ПежоСервис». По телефону представителя компании корреспонденту ответили, что «никто никого не бил».

Маршрутку №20 запустили по новой схеме с 7 февраля. Теперь транспорт идёт не по Большевистской, а по Советскому шоссе через ОбьГЭС.