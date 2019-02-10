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В Новороссийске охранники ТЦ сломали школьнице позвонок 

Говорит Москва + ещё 2 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Две сестры отдыхали в одном из торговых центров. По невыясненным пока причинам охранники потребовали от подростков покинуть здание, в итоге мужчины схватили одну девочку и поволокли её по лестнице вверх.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, что охранники тащат её за кофту, школьница кричит и просит отпустить. Мать пострадавшей получила результаты медобследования. По её словам, дочери поставили диагнозы: «закрытый перелом поясничного позвонка» и «посттравматический сколиоз». Как сообщает «Комсомольская правда», полиция начала проверку.
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