Неизвестный толкнул человека под поезд на станции метро «Площадь Ильича»

У пострадавшего зафиксирована травма головы.

Неизвестный мужчина толкнул молодого человека под поезд в метро в Москве . ЧП произошло на станции «Площадь Ильича» на платформе по направлению из центра около 00.15. Видео , снятое очевидцами, появилось в Сети.

У молодого человека зафиксирована травма головы, но он находится в сознании и сумел продиктовать телефонный номер, по которому можно связаться с его родственниками. Как рассказали очевидцы, неизвестный стал провоцировать на конфликт молодого человека. Когда тот не реагировал, он толкнул его.

Пострадавшему оказывают первую помощь полицейские на платформе.