Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный толкнул человека под поезд на станции метро «Площадь Ильича» 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: Blackview BV8000Pro, YouTube
У пострадавшего зафиксирована травма головы.
Неизвестный мужчина толкнул молодого человека под поезд в метро в Москве. ЧП произошло на станции «Площадь Ильича» на платформе по направлению из центра около 00.15. Видео, снятое очевидцами, появилось в Сети.
У молодого человека зафиксирована травма головы, но он находится в сознании и сумел продиктовать телефонный номер, по которому можно связаться с его родственниками. Как рассказали очевидцы, неизвестный стал провоцировать на конфликт молодого человека. Когда тот не реагировал, он толкнул его.
Пострадавшему оказывают первую помощь полицейские на платформе.
ТК «Звезда»: последние новости
В Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички Ударился об полосу и снова взлетел: жесткая посадка лайнера в Лондоне На автостанции в Дербенте прогремел взрыв: видео
Происшествия , Москва
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Врачи бросили пациентку умирать на полу больницы
Происшествия
«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера
Шоу-бизнес Статьи
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение