Источник: погранслужба «Внуково» запретила вылет рейса «Победы» в Гюмри

Рейс, как следует из данных онлайн-табло "Внуково", должен был вылететь в 22.05 мск.

"Пограничная служба "Внуково" запретила вылет сегодняшнего рейса "Победы" из Москвы в Гюмри", — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании от комментариев отказались.

Причину запрета на вылет рейса Москва-Гюмри не смог уточнить ни источник во "Внуково", ни пресс-служба лоукостера.

В ноябре 2018 года погранслужба аэропорта потребовала взять на рейс "Победы" в Лейпциг гражданина Монголии, у которого не было ни билета, ни визы. Источник сообщал агентству, что гражданин Монголии до этого вылетел в Стамбул, откуда был депортирован в Москву по непонятным причинам. В Москве он сидел два дня в чистой зоне, после чего сотрудники погранслужбы привели его в самолет "Победы", желая отправить в Лейпциг, уточнял источник. Позже погранслужба "Внуково" приняла решение снять его с рейса, самолет вылетел в Германию с задержкой в 1 час и 40 минут.

Также в конце декабря авиакомпания пожаловалась на массовую задержку международных рейсов во "Внуково" из-за действий пограничников.