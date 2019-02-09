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Источник: погранслужба «Внуково» запретила вылет рейса «Победы» в Гюмри 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пограничная служба аэропорта "Внуково" запретила вылет рейса авиакомпании "Победа" в Гюмри, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.
Рейс, как следует из данных онлайн-табло "Внуково", должен был вылететь в 22.05 мск.
"Пограничная служба "Внуково" запретила вылет сегодняшнего рейса "Победы" из Москвы в Гюмри", — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе авиакомпании от комментариев отказались.
Причину запрета на вылет рейса Москва-Гюмри не смог уточнить ни источник во "Внуково", ни пресс-служба лоукостера.
В ноябре 2018 года погранслужба аэропорта потребовала взять на рейс "Победы" в Лейпциг гражданина Монголии, у которого не было ни билета, ни визы. Источник сообщал агентству, что гражданин Монголии до этого вылетел в Стамбул, откуда был депортирован в Москву по непонятным причинам. В Москве он сидел два дня в чистой зоне, после чего сотрудники погранслужбы привели его в самолет "Победы", желая отправить в Лейпциг, уточнял источник. Позже погранслужба "Внуково" приняла решение снять его с рейса, самолет вылетел в Германию с задержкой в 1 час и 40 минут.
Также в конце декабря авиакомпания пожаловалась на массовую задержку международных рейсов во "Внуково" из-за действий пограничников.
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Происшествия , Авиакомпания "Победа" , Международный аэропорт Внуково , РИА Новости , Гюмри , Москва
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