Помощнику постпреда Кадырова в Крыму грозит статья о похищении человека

Близкий к следствию источник сообщил «Говорит Москва », что бизнесмена, которого избил Саидов, насильно удерживали в сауне с целью получить выкуп.

Исходя из этих обстоятельств, в деле может появиться новый эпизод.

Источник отметил, что владельца автоматов для пополнения QIWI Кошелька Ибрагима Алиева заперли в сауне и силой требовали увеличить плату за бизнес. Саидов якобы просил давать ему миллион в месяц. В результате предпринимателю разбили губы, сломали челюсть и нос. Сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Там с ним работают следователи.

По данным источника, при себе у Мурада Саидова нашли боевое оружие и свето-шумовые гранаты. Ранее Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью «Говорит Москва» опровергал эту информацию. Согласно его сведениям, Мурад Саидов носил травматическое оружие, на которое выдали разрешение.

Сотрудники МВД продолжают допрос помощника постпреда, однако тот поначалу вёл себя вызывающе, а затем замолчал, добавил источник. Бизнесмен Алиев даёт показания в ограниченном формате, поскольку ему трудно говорить из-за полученных травм. По его словам, которые передаёт источник, раньше он платил Саидову 100 тысяч рублей в месяц, но отказался повышать сумму до миллиона рублей. Помимо бизнесмена также был избит его племянник. В настоящий момент здоровью предпринимателя ничего не угрожает. На восстановление ему понадобится 2-3 месяца, рассказал источник. Два человека, причастные к избиению, до сих пор находятся в розыске.

Источник со ссылкой на правоохранителей сообщает, что даже в случае отказа Алиева от претензий, Мурада Саидова всё равно привлекут к ответственности.