В Самаре заключенные устроили бунт

Как отмечают местные СМИ, в беспорядках участвовали около 300 заключенных. Они отказались выполнять распоряжения сотрудников охраны колонии, устроили массовую драку, а затем подожгли кучу из матрасов.

Сотрудники ФСИН не смогли самостоятельно подавить мятеж и вызвали полицию. Пожар удалось потушить силами МЧС

В результате беспорядков ранены 22 человека, большинство из них получили травмы головы и ножевые ранения.