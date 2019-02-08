В Самаре заключенные устроили бунт 

В Самарской исправительной колонии произошел бунт, в результате которого пострадали более 20 заключенных, передает телеграм-канал Mash.
Как отмечают местные СМИ, в беспорядках участвовали около 300 заключенных. Они отказались выполнять распоряжения сотрудников охраны колонии, устроили массовую драку, а затем подожгли кучу из матрасов.
Сотрудники ФСИН не смогли самостоятельно подавить мятеж и вызвали полицию. Пожар удалось потушить силами МЧС.
В результате беспорядков ранены 22 человека, большинство из них получили травмы головы и ножевые ранения.