Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре заключенные устроили бунт 

Рамблер + ещё 6 51 минуту назад
Фото: ТАСС
В Самарской исправительной колонии произошел бунт, в результате которого пострадали более 20 заключенных, передает телеграм-канал Mash.
Как отмечают местные СМИ, в беспорядках участвовали около 300 заключенных. Они отказались выполнять распоряжения сотрудников охраны колонии, устроили массовую драку, а затем подожгли кучу из матрасов.
Сотрудники ФСИН не смогли самостоятельно подавить мятеж и вызвали полицию. Пожар удалось потушить силами МЧС.
В результате беспорядков ранены 22 человека, большинство из них получили травмы головы и ножевые ранения.
Происшествия , МЧС , ФСИН , Самара
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение