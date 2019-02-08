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Судебный пристав нахамила прохожим в Москве 

Рамблер 33 минуты назад
Инцидент произошел в Москве у входа в Останкинский районный отдел судебных приставов. Утром, ожидая приема в очереди, люди чуть не попали под колеса черного внедорожника BMW, за рулем которого находилась специалист исполнительного производства Яна Рыжкевич. Кроме того, Рыжкевич припарковала свой автомобиль с нарушением ПДД, чем заблокировала движение пешеходов по тротуарам. Судебному приставу сделали замечание, на что девушка разразилась бранью в адрес обвиняющих ее людей.
«Пошли вы на ***! Я на работу приехала», — так пристав ответила на замечание.
При этом с женщиной находился маленький ребенок. Охранник отделения в разговоре с журналистами встал на сторону сотрудницы.
В пресс-службе ФССП сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.
Происшествия , Фото , Москва
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