Судебный пристав нахамила прохожим в Москве

Инцидент произошел в Москве у входа в Останкинский районный отдел судебных приставов. Утром, ожидая приема в очереди, люди чуть не попали под колеса черного внедорожника BMW, за рулем которого находилась специалист исполнительного производства Яна Рыжкевич. Кроме того, Рыжкевич припарковала свой автомобиль с нарушением ПДД, чем заблокировала движение пешеходов по тротуарам. Судебному приставу сделали замечание, на что девушка разразилась бранью в адрес обвиняющих ее людей.

«Пошли вы на ***! Я на работу приехала», — так пристав ответила на замечание.

При этом с женщиной находился маленький ребенок. Охранник отделения в разговоре с журналистами встал на сторону сотрудницы.

В пресс-службе ФССП сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.