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Названа причина гибели артиста цирка Запашного 

Рамблер + ещё 2 32 минуты назад
Фото: страница Цирк Мстислава Запашного в Элисте во «ВКонтакте»
Причиной гибели акробата Антона Мартынова, который год назад сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте, стала не до конца закрученная гайка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Калмыкии.
В СК отметили, что в соответствии с договором услуг, заключенным между погибшим акробатом и цирком Запашного, артист «обязался проводить необходимую техническую и иную подготовку к выступлениям, соблюдать правила техники безопасности во время репетиций и работы номера».
Cкончался сорвавшийся с высоты акробат цирка Запашного
Отмечается, что с акробатом был проведен целевой инструктаж по технике безопасности.
В день выступления Мартынов самостоятельно зацепил стропы в карабины и закрутил фиксирующие гайки на карабинах, при этом одна из них была закручена не до конца, то и стало причиной падения.
Следствие установило, что никаких преступных действий в отношении Мартынова совершено не было, уголовное дело не возбуждалось.
Комментарии1
Происшествия , Элиста
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