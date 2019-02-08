Названа причина гибели артиста цирка Запашного

Причиной гибели акробата Антона Мартынова, который год назад сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте , стала не до конца закрученная гайка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Калмыкии.

В СК отметили, что в соответствии с договором услуг, заключенным между погибшим акробатом и цирком Запашного, артист «обязался проводить необходимую техническую и иную подготовку к выступлениям, соблюдать правила техники безопасности во время репетиций и работы номера».

Отмечается, что с акробатом был проведен целевой инструктаж по технике безопасности.

В день выступления Мартынов самостоятельно зацепил стропы в карабины и закрутил фиксирующие гайки на карабинах, при этом одна из них была закручена не до конца, то и стало причиной падения.

Следствие установило, что никаких преступных действий в отношении Мартынова совершено не было, уголовное дело не возбуждалось.