Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бешеная куница устроила погром в Уфе 

ТВ Центр + ещё 4 1 час назад
Фото: GlobalLookPress/Jörn Friederich
Спасателям удалось поймать животное
В квартиру жительницы Уфы забрался агрессивный зверек. Он проник в дом через систему вентиляции. Оказалось, что это была куница.
Животное устроило в жилище настоящий беспредел. "Жительница квартиры услышала странный шум на кухне и обнаружила в помещении погром: гипсовая вентиляционная решетка валялась на полу разбитая вдребезги, были перевернуты банки, цветочные горшки и кастрюли. Непонятный зверек прошмыгнул в жилую комнату", — цитирует сообщение пресс-службы управления гражданской защиты Уфы "Интерфакс".
По материалам пресс-службы, женщина вызвала службу спасения, поскольку испугалась, что зверь может быть бешеным. Спасатели приехали через 15 минут.
Они поймали куницу, а затем отвезли ее в лес и выпустили. Это уже не первый случай в Уфе, когда куница забирается в жилое помещение.
ТВ Центр: последние новости
Москвич расстрелял справляющего нужду мужчину Суд освободил мятежного полковника Квачкова Старушка неделю пролежала рядом с разлагающимся телом
Происшествия , Интерфакс , Уфа
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение