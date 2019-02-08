Бешеная куница устроила погром в Уфе

Спасателям удалось поймать животное

В квартиру жительницы Уфы забрался агрессивный зверек. Он проник в дом через систему вентиляции. Оказалось, что это была куница.

Животное устроило в жилище настоящий беспредел. "Жительница квартиры услышала странный шум на кухне и обнаружила в помещении погром: гипсовая вентиляционная решетка валялась на полу разбитая вдребезги, были перевернуты банки, цветочные горшки и кастрюли. Непонятный зверек прошмыгнул в жилую комнату", — цитирует сообщение пресс-службы управления гражданской защиты Уфы "Интерфакс"

По материалам пресс-службы, женщина вызвала службу спасения, поскольку испугалась, что зверь может быть бешеным. Спасатели приехали через 15 минут.

Они поймали куницу, а затем отвезли ее в лес и выпустили. Это уже не первый случай в Уфе, когда куница забирается в жилое помещение.