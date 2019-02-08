В «Домодедово» самолет врезался в фонарный столб

Пассажирский самолет в московском аэропорту «Домодедово» занесло из-за гололеда на мачту освещения, сообщает «Мэш».

По данным телеграмм-канала, инцидент имел место вечером 6 февраля. Рейс авиакомпании «Ямал» из Тюмени с 63 людьми на борту приземлился в воздушной гавани около 20:00.

В ходе руления до места стоянки экипаж лайнера потерял управление, по данным «Мэш», из-за неубранной наледи.

Попытки пилота прекратить занос сначала при помощи тормозов, а затем максимального реверса тяги обоих двигателей не увенчались успехом, самолет врезался в мачту освещения.

В результате инцидента ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали, однако законцовка и предкрылок правого полукрыла лайнера были повреждены.