В «Домодедово» самолет врезался в фонарный столб 

Пассажирский самолет в московском аэропорту «Домодедово» занесло из-за гололеда на мачту освещения, сообщает «Мэш».
По данным телеграмм-канала, инцидент имел место вечером 6 февраля. Рейс авиакомпании «Ямал» из Тюмени с 63 людьми на борту приземлился в воздушной гавани около 20:00.
В ходе руления до места стоянки экипаж лайнера потерял управление, по данным «Мэш», из-за неубранной наледи.
Попытки пилота прекратить занос сначала при помощи тормозов, а затем максимального реверса тяги обоих двигателей не увенчались успехом, самолет врезался в мачту освещения.
В результате инцидента ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали, однако законцовка и предкрылок правого полукрыла лайнера были повреждены.
В середине ноября над Москвой едва не столкнулись пассажирские самолеты авиакомпаний «Сибирь» и «Азербайджанские авиалинии», летевшие из «Домодедово» в Пензу и из Баку в аэропорт «Внуково» соответственно. По данным СМИ, столкновения удалось избежать благодаря срабатыванию системы предупреждения столкновений на самолете «Сибири» и распоряжениям диспетчеров.