Рабочих завалило на шахте в Кузбассе

Горнорабочих завалило в результате выброса метана и угля на шахте им. Тихова в Кемеровской области , погиб один человек, сообщает Минэнерго

Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что « (произошла трагедия) в Беловском районе, на шахте им. Тихова». В данный момент «работа шахты приостановлена», все рабочие «выведены на поверхность, там работает комиссия», передает ТАСС

«К сожалению, там есть один погибший шахтер. Обстоятельства уточняются, угрозы жизни других шахтеров нет», — добавил губернатор.

В свою очередь Минэнерго сообщает, что 8 февраля в 06.59 (2.59 мск) на шахте им. Тихова «произошел внезапный выброс газометана и угля, выдавило борта и перемычки крепления, и произошел завал».

В момент инцидента «в шахте находились 190 горнорабочих, из них 10 в районе завала». Четверых завалило продуктами выброса, «все были извлечены, из них трое живые, один погиб от компрессионной травмы».

Ранее в пятницу в Кузбассе вахтовый автобус «КамАЗ» упал с обрыва; погибли шесть человек, пострадали еще 16.