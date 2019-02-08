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Рабочих завалило на шахте в Кузбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Горнорабочих завалило в результате выброса метана и угля на шахте им. Тихова в Кемеровской области, погиб один человек, сообщает Минэнерго.
Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что « (произошла трагедия) в Беловском районе, на шахте им. Тихова». В данный момент «работа шахты приостановлена», все рабочие «выведены на поверхность, там работает комиссия», передает ТАСС.
«К сожалению, там есть один погибший шахтер. Обстоятельства уточняются, угрозы жизни других шахтеров нет», — добавил губернатор.
В свою очередь Минэнерго сообщает, что 8 февраля в 06.59 (2.59 мск) на шахте им. Тихова «произошел внезапный выброс газометана и угля, выдавило борта и перемычки крепления, и произошел завал».
В момент инцидента «в шахте находились 190 горнорабочих, из них 10 в районе завала». Четверых завалило продуктами выброса, «все были извлечены, из них трое живые, один погиб от компрессионной травмы».
Ранее в пятницу в Кузбассе вахтовый автобус «КамАЗ» упал с обрыва; погибли шесть человек, пострадали еще 16.
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Происшествия , Пожары , Минэнерго , ИТАР-ТАСС , Кемеровская Область
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