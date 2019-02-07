Вероятную причину пожара в «звёздном» доме назвали в МЧС

По предварительной версии пожарно-технической экспертизы, пожар в доме № 12 на Никитском бульваре, унёсший жизни восьми человек, произошёл в результате замыкания электропроводки.

«Пожар произошёл в результате короткого замыкания электропроводки в межэтажном перекрытии», — сообщил РБК источник в ГУ МЧС России по Москве.

Окончательные выводы ещё не сделаны, но как предполагают в МЧС, замыкание могло произойти между третьим и четвёртым этажами.