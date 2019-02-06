На месте пожара в центре Москвы найден девятый погибший

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов «звёздного» дома тело погибшего человека, который стал девятым в списке жертв пожара на Никитском бульваре, сообщил источник "Интерфакса"

Разбор обрушенных конструкций на месте происшествия продолжается.

Ранее СМИ опубликовали имена семи погибших, в числе которых оказалась целая семья: 36-летняя Галия Шакурова, её 4-летний ребёнок, мать женщины — Наталья Шакурова и 83-летняя бабушка Алла Нагорная. Из огня также не смогли выбраться мать и сын — Наталья и Вадим Сыроватские. В конце списка значилось имя Елены Первяковой, возраст которой остался неизвестен.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявил о том, что спасателями найдено тело восьмого погибшего в трагедии. При этом собеседник издания отметил, что среди погибших оказалось двое детей, а личность одного мужчины не опознана.

Жилой дом 1913 года постройки на Никитском бульваре загорелся в ночь на 4 февраля. Огонь охватил квартиры на четвёртом и пятом этажах здания. По информации МЧС, площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров.

Сотрудники МЧС эвакуировали 42 жильцов дома, в том числе 8 детей.

Предварительная версия о причине возникновения пожара — неисправность электрооборудования. Правоохранители завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.