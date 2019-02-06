Дочь Башмета опросили по делу о пожаре

«Ксению Башмет вчера опросили. От правоохранительных органов она не скрывается», — приводит издание слова своего собеседника, который подчеркнул, что информация о розыске дочери известного музыканта Юрия Башмета не соответствует действительности.

О том, что Ксению Башмет ищет полиция сообщил Telegram-канал Mash. По данным автора сообщения правоохранительные органы «отрабатывают» причастность 38-летней пианистки к возникновению пожара в доме №12 по Никитскому бульвару. Якобы в ночь на 4 февраля в квартире Башмет проходила вечеринка, в ходе которой «что-то загорелось». СМИ сообщили, что хозяйка квартиры и её гости покинули дом, никого не предупредив об опасности.

В здании 1913 года постройки на Никитском бульваре загорелись квартиры на четвёртом и пятом этажах. По информации МЧС, площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров. В результате в огне погибли семь человек. 42 жильца, в числе которых восемь детей, были эвакуированы сотрудниками МЧС

Предварительная версия возгорания — неисправность электрооборудования. Правоохранители завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.