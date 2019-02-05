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На севере Москвы загорелся ангар 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ангар горит на площади в 300 квадратных метров в промзоне на улице Михалковской в Москве, сообщает столичный главк МЧС.
Уточняется, что 5 февраля в 21.08 поступило сообщение о загорании по адресу улица Михалковская, дом 61, строение 1. Установлено, что на территории промзоны горит одноэтажный ангар и его кровля.
"Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара, площадь которого составляет 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Добавляется, что сведений о пострадавших не поступало.
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