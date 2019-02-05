На севере Москвы загорелся ангар

Ангар горит на площади в 300 квадратных метров в промзоне на улице Михалковской в Москве , сообщает столичный главк МЧС

Уточняется, что 5 февраля в 21.08 поступило сообщение о загорании по адресу улица Михалковская, дом 61, строение 1. Установлено, что на территории промзоны горит одноэтажный ангар и его кровля.

"Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара, площадь которого составляет 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что сведений о пострадавших не поступало.