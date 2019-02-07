Полковник Захарченко «разбогател» на полмиллиарда 

Генеральная прокуратура России обнаружила и попытается обратить в доход государства еще почти полмиллиарда рублей, незаконно заработанных обвиненным в коррупции полковником Дмитрием Захарченко. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь ведомства Александр Куренной.
В 2016 году на тот момент начальник управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взятки в размере семи миллионов рублей.
Несколько позже в квартире его сестры были найдены девять миллиардов, заработанных полковником незаконно. Все деньги были обращены в доход государства.
Теперь же Генпрокуратуре удалось обнаружить еще 484 миллиона незаконно заработанных Захарченко рублей. По словам Александра Куренного, полковник передал имущество на эту сумму нескольким людям в попытке скрыть доход.
Пресс-секретарь объяснил, что эти люди не могли располагать такими имуществом и суммами при своих легальных заработках.
«Других родственников и близких, которые могли бы передать им соответствующие средства, они не имеют», — добавил он, отметив, что вскоре Генпрокуратура подаст иск об обращении этого имущества в доход государства.