Полковник Захарченко «разбогател» на полмиллиарда

В 2016 году на тот момент начальник управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взятки в размере семи миллионов рублей.

Несколько позже в квартире его сестры были найдены девять миллиардов, заработанных полковником незаконно. Все деньги были обращены в доход государства.

Теперь же Генпрокуратуре удалось обнаружить еще 484 миллиона незаконно заработанных Захарченко рублей. По словам Александра Куренного, полковник передал имущество на эту сумму нескольким людям в попытке скрыть доход.

Пресс-секретарь объяснил, что эти люди не могли располагать такими имуществом и суммами при своих легальных заработках.