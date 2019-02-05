В Абхазии браконьеры убили леопарда из программы восстановления популяции

Браконьеры убили в Абхазии выпущенного в 2016 году в Кавказском заповеднике самца краснокнижного переднеазиатского леопарда Килли, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России

"Леопард Килли, выпущенный в дикую природу в 2016 году на территории Кавказского заповедника, попал в браконьерскую ловушку в Абхазии и был застрелен местными охотниками при попытках защититься. По предварительной информации, браконьеры сняли с животного шкуру", — говорится в сообщении.

Как уточняет фонд, трагедия произошла в Гулрыпшском районе Абхазии, в 6 километрах от селения Ажара в урочище Мрампа. По словам людей, обнаруживших мертвое животное, леопард попал в ловушку еще 27 января. К моменту его обнаружения зажатая лапа почти отмерла, в попытках освободиться, хищник ее почти отгрыз, однако оставался живым.

"Местные жители приняли леопарда за мертвого, однако при попытке высвободить его из капкана раненный хищник попытался защититься. Вместо того, чтобы сообщить о раненом животном в Государственный комитет по экологии и охране природы, охотники просто застрелили обездвиженного леопарда. Также, по предварительным данным, с него сняли шкуру, а останки бросили на месте", — рассказали в WWF.

Сравнив узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных на российском Кавказе, российские эксперты подтвердили, что это Килли. Он был выпущен в дикую природу 15 июля 2016 года в рамках государственной программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

"Мы надеемся, что в самые ближайшие сроки полиция Республики Абхазия и Государственный комитет по экологии и охране природы расследуют совершенное убийство леопарда, найдут тех, кто совершил данное преступление, а злоумышленники получат справедливое наказание. Проблема браконьерства на Кавказе является наибольшей угрозой реализации программы восстановления леопарда", — заявил директор отделения "Российский Кавказ" WWF России Валерий Шмунк.

На сегодняшний день в дикой природе российского Кавказа осталось всего 4 особи переднеазиатского леопарда, подготовленных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Росприроднадзора, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Переднеазиатский подвид леопарда (кавказский барс) ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.