Дочь Башмета ищет полиция

По данным телеграм-канала, интерес правоохранительных органов к 38-летней Ксении Башмет обусловлен ее возможной причастностью к возникновению в понедельник пожара в доме №12 по Никитскому бульвару.

Ранее СМИ сообщали, что пожар, унесший жизни восьми человек, возник именно в квартире дочери дирижера.

По данным «Мэш», в ночь на 4 февраля в квартире Башмет проходила вечеринка, а после возникновения пожара пианистка и ее гости покинули дом, якобы не предупредив соседей о возгорании.