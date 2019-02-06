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Дочь Башмета ищет полиция 

Рамблер + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Сбежавшую» дочь дирижера Юрия Башмета пианистку Ксению ищет полиция, сообщает Telegram-канал «Мэш».
По данным телеграм-канала, интерес правоохранительных органов к 38-летней Ксении Башмет обусловлен ее возможной причастностью к возникновению в понедельник пожара в доме №12 по Никитскому бульвару.
Ранее СМИ сообщали, что пожар, унесший жизни восьми человек, возник именно в квартире дочери дирижера.
По данным «Мэш», в ночь на 4 февраля в квартире Башмет проходила вечеринка, а после возникновения пожара пианистка и ее гости покинули дом, якобы не предупредив соседей о возгорании.
Накануне директор Юрия Башмета Дмитрий Гринченко призвал прессу не спекулировать о причинах пожара на Никитском бульваре, а также заверил, что Ксения готова дать показания правоохранительным органам.
Происшествия , Пожары , Дмитрий Гринченко , Юрий Башмет , Ксения Башмет , МВД
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