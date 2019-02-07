Арестован глава лесного департамента Томской области

Суд арестовал главу департамента лесного хозяйства Томской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями почти на 28,5 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи СК возбудили уголовное дело в отношении начальника департамента лесного хозяйства Томской области, который подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету более чем на 28 миллионов рублей.

"По ходатайству следственных органов суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным СК, в 2016-2017 годах подозреваемый заключил с коммерческой организацией от имени Департамента три государственных контракта на авиационную химобработку территории на 258 миллионов рублей. Отмечается, что он знал, что данная компания не будет выполнять работы самостоятельно, а заключит договоры субподряда на их выполнение с другой компанией по более низкой стоимости.