Арестован глава лесного департамента Томской области 

Суд арестовал главу департамента лесного хозяйства Томской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями почти на 28,5 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи СК возбудили уголовное дело в отношении начальника департамента лесного хозяйства Томской области, который подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету более чем на 28 миллионов рублей.
"По ходатайству следственных органов суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По данным СК, в 2016-2017 годах подозреваемый заключил с коммерческой организацией от имени Департамента три государственных контракта на авиационную химобработку территории на 258 миллионов рублей. Отмечается, что он знал, что данная компания не будет выполнять работы самостоятельно, а заключит договоры субподряда на их выполнение с другой компанией по более низкой стоимости.
"Фактическая разница стоимости работ между основными государственными контрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей", — подчеркивается в сообщении.