Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку

Telegram-канал Mash опубликовал аудиосообщения, которые 12-летний внук дирижера Юрия Башмета отправил другу после пожара в «звездном доме».

«Звездным» дом номер 12 на Никитском бульваре прозвали СМИ: там находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте , художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и дочери Башмета, пианистки Ксении. Сообщалось, что именно с ее квартиры начался пожар.

«Саня, ***, у нас пожар ***. <…> Я выбежал, бегу к бабушке, комната горит, все полыхает. Просто замыкание и все, взорвалась комната ***, хорошо хоть не моя», — заявил школьник.

Мальчик отметил, что выбежал на улицу в пижаме. На записи слышно, как он закашлялся и сказал, что вся улица в дыму.

«*** мое пожилое здоровье. *** дай бог, чтобы скрипка сгорела ***», — заявил он.

По данным Mash, скрипка действительно сгорела.

Ранее Ксения Башмет рассказывала в интервью Letidor , что ее сын Грант учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории Чайковского по классу скрипки. Она отмечала, что при этом мальчик мечтает стать футболистом.

Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия.

По последним данным, жертвами пожара стали семь человек. Еще двух жильцов в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ Склифосовского.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Башмет рассказал журналистам, что в доме «сгорело всё», но его родственники не пострадали. Дочь позвонила ему ранним утром 4 февраля и сообщила о происшествии. Она рассказала, что увидела оранжевое свечение, а затем «начался ужас», так как пожар распространялся очень быстро.