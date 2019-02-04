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Уральского депутата обвинили в пьяном дебоше в морге 

Lenta.ru + ещё 2 31 минуту назад
Фото: страница Дмитрия Сурина в «Одноклассниках»
Депутата городской думы Арамиля Свердловской области Дмитрия Сурина обвинили в том, что он устроил пьяный дебош в больничном морге. Об этом пишет ресурс Ura.ru.
С обвинением против депутата выступил директор ритуальной компании «Доверие» Константин Власенко, утверждающий, что конфликт произошел из-за разногласий по поводу того, кто будет заниматься погребением покойника.
«К нам обратились родственники умершего человека, и я отправил в больницу своего агента», — рассказал Власенко.
«В это же время в больницу приехал сильно пьяный депутат Дмитрий Сурин. Ритуальная контора «Обряд» (конкурирующая организация — прим. «Ленты.ру») числится на его жене.
Он заявил, что все покойники в больнице его, у него договор, напал на моего агента и избил его. Парню пришлось спасаться бегством», — отметил директор похоронного бюро.
От подчеркнул, что избитый депутатом похоронный агент после фиксации побоев написал заявление в полицию.
По мнению Власенко, драка в морге не единичный случай, а следствие недобросовестной конкурентной борьбы, затеянной против его организации местным законодателем.
«Как только открылась их контора «Обряд», у нас через пару недель таинственным образом сгорела «Газель», теперь избиение», — утверждает Власенко.
Сурин в свою очередь отказался обсуждать данную тему.
«Я не буду говорить на эту тему. Засужу всех клеветников», — сказал региональному изданию депутат.
В местной полиции подтвердили факт поданного заявления и сообщили, что все материалы по данному делу готовятся к передаче в Следственный комитет.
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Происшествия , Дмитрий Сурин , СКР , РИА Ura.ru , Lenta.ru , Свердловская Область
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