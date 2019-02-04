Уральского депутата обвинили в пьяном дебоше в морге

С обвинением против депутата выступил директор ритуальной компании «Доверие» Константин Власенко, утверждающий, что конфликт произошел из-за разногласий по поводу того, кто будет заниматься погребением покойника.

«К нам обратились родственники умершего человека, и я отправил в больницу своего агента», — рассказал Власенко.

«В это же время в больницу приехал сильно пьяный депутат Дмитрий Сурин. Ритуальная контора «Обряд» (конкурирующая организация — прим. «Ленты.ру») числится на его жене.

Он заявил, что все покойники в больнице его, у него договор, напал на моего агента и избил его. Парню пришлось спасаться бегством», — отметил директор похоронного бюро.

От подчеркнул, что избитый депутатом похоронный агент после фиксации побоев написал заявление в полицию.

По мнению Власенко, драка в морге не единичный случай, а следствие недобросовестной конкурентной борьбы, затеянной против его организации местным законодателем.

«Как только открылась их контора «Обряд», у нас через пару недель таинственным образом сгорела «Газель», теперь избиение», — утверждает Власенко.

Сурин в свою очередь отказался обсуждать данную тему.

«Я не буду говорить на эту тему. Засужу всех клеветников», — сказал региональному изданию депутат.