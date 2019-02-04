Стало известно о расправах «газового короля» Кавказа

Сенатора Рауфа Арашукова и его отца — «газового короля» Кавказа — Рауля Арашукова подозревают в причастности к трем убийствам. Об этом сообщил «Ленте.ру» высокопоставленный источник из руководства республики.

По его словам, по заказу клана Арашуковых были застрелены бизнесмен Борис Хапсироков в конце 1990-х годов в Донецке , начальник СИЗО Черкесска Хасан Джанаев в 2003 году и руководитель службы охраны помощника главы администрации президента России Али Афаунов в 2006 году.

«Боря [Хапсироков] помог Раулю заключить договор между "Газпромом" и местным заводом, который производил трубы для транспортировки газа. Но Арашуков решил кинуть Хапсирокова на деньги. Во время застолья эта информация всплыла, и Хапсироков "надавал по щам" Арашукову-старшему. Вскоре после этих событий Хапсироков погиб, его убили выстрелом в спину в Донецке», — рассказал источник.

Причиной устранения начальника СИЗО стала его служебная деятельность: он ужесточил условия пребывания под стражей приближенных Рауфа Арашукова. Он же решил расправиться с Али Афауновым, который ранее был начальником его личной охраны, а потом ушел к земляку Назиру Хапсирокову , работавшему в администрации президента России.

«Арашуков-старший через Хапсирокова ставил своих людей на все газовые должности. Они то ссорились, то мирились. И вот в одну из ссор Назир попросил Афаунова, который тогда был его охранником, не подпускать к нему больше Арашукова-старшего, — рассказывает источник «Ленты.ру». — И однажды Рауль приехал в аэропорт Минеральных Вод, чтобы встретить там прилетавшего Назира и помириться с ним. А поскольку Афаунов получил приказ не подпускать Арашукова, то он в грубой форме отвел Рауля — чуть ли не за воротник оттащил. Рауф воспринял это как личное оскорбление, нанесенное его отцу. Был нанят киллер, и Афаунова расстреляли».

По словам источника, информация о причастности Арашуковых к убийствам «пошла из их же окружения после пьяных оргий».

Следственный комитет России обвинил члена Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова в двух убийствах — зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Эти преступления были совершены в 2010 году.