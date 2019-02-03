Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появилась новая версия смерти Децла
Появилась новая версия смерти Децла

Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу 

Вести.Ru + ещё 7 31 минуту назад
Фото: EPA
Из лондонского аэропорта Хитроу пропал ястреб по кличке Майло, который охранял воздушную гавань от других птиц. Как выяснилось, его похитили.
По информации британской газеты The Sun, кража случилась еще 29 января. Хозяйка ястреба сообщила, что она с Майло в машине приехала в аэропорт и на некоторое время отошла, чтобы зарегистрироваться в отеле. Когда же она вернулась, птицы в автомобиле уже не было.
Как выяснилось позже, инцидент засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина с тремя мужчинами внутри подъехала к автомобилю, в котором находился ястреб. Злоумышленники разбили стекло и вытащили птицу. Майло обеспокоенно махал крыльями.
Хозяйка очень обеспокоена ее состоянием: она заявила, что ястреб не станет брать еду у чужих людей. Она попросила вернуть Майло, пока не стало "слишком поздно". За возвращение ястреба хозяйка посулила вознаграждение в тысячу фунтов стерлингов. Полиция начала расследование происшествия.
Вести.Ru: последние новости
В Екатеринбурге представили новый документ о трагедии на "перевале Дятлова" Больную девочку выгнали из трамвая на мороз из-за надорванной купюры Мужчина вспыхнул во время конфликта с охранниками ресторана в США. Видео
Комментарии
Происшествия , В мире , Европа
Читайте также
Видео
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Оружие
РФ расценит вторжение США в Венесуэлу как акт агрессии
Политика Армия
Волочкова устроила скандал на ТВ после слов про быдло
Шоу-бизнес
Пугачева отреагировала на смерть Децла
Шоу-бизнес
Франция поставила Мадуро ультиматум
В мире Европа
Малахова потрясла смерть «беременной» от Киркорова
Шоу-бизнес Статьи
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
России предложили убрать «запрещенные ракеты» за Урал
Армия Оружие
Момент смерти Децла попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение