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СК начал проверку после смерти рэпера Децла 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы Удмуртии начали проверку по факту гибели российского рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, после концерта в Ижевске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Вера Филиппова.
Ранее сообщалось, что Кирилл Толмацкий умер после концерта в одном из ночных клубов Ижевска в ночь на воскресенье.
"Следователи региона организовали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели музыканта, также опрашиваются свидетели трагедии. Специалисты осматривают место происшествия", — сообщила Филиппова агентству.
По данным ведомства, Толмацкому стало плохо в районе полуночи. "Он вышел после концерта из клуба и в этот момент почувствовал себя плохо и упал. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть", — пояснили агентству в следственному управлении Удмуртии.
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Происшествия , Вера Филиппова , СКР , РИА Новости , Ижевск , Удмуртская Республика
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