СК начал проверку после смерти рэпера Децла

Ранее сообщалось, что Кирилл Толмацкий умер после концерта в одном из ночных клубов Ижевска в ночь на воскресенье.

"Следователи региона организовали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели музыканта, также опрашиваются свидетели трагедии. Специалисты осматривают место происшествия", — сообщила Филиппова агентству.

По данным ведомства, Толмацкому стало плохо в районе полуночи. "Он вышел после концерта из клуба и в этот момент почувствовал себя плохо и упал. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть", — пояснили агентству в следственному управлении Удмуртии.