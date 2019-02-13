Девять жилых домов в Омске остались без тепла из-за аварии на трубопроводе

Теплоснабжение было отключено в девяти жилых домах в микрорайоне "Полет" в Омске из-за аварии на трубопроводе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании "Омск РТС". Из-за прорыва трубопровода улицу 3-я Транспортная заволокло паром, по ней ограничено движение.

"На улице 3-я Транспортная повреждение трубопровода, в девяти жилых домах отключено теплоснабжение, но горячее водоснабжение сохраняется по обратному трубопроводу. Восстановление подачи тепла запланировано на 21:00 (18:00 мск)", — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, из-за аварии, которая произошла рядом с гимназией № 88, паром заволокло близлежащие территории, видимость временами ограничивается несколькими метрами. По улице 3-я Транспортная ограничено движение. В большинстве домов микрорайона "Полет" горячая вода подается путем нагрева воды от трубы отопления, поэтому жители из-за аварии лишились и горячей воды.

В пресс-службе мэрии ТАСС добавили, что в гимназии образовательный процесс не нарушен, а на месте аварии службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства убирают воду и посыпают дорогу песком.

В настоящее время в Омске минус 11 градусов.