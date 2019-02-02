Бывший мэр города Тулы и бывшая владелица управляющей компании ОАО "Фирма РЭМС" Алиса Толкачева задержана правоохранительными органами на Кипре, сообщают "Тульские новости".
Отмечается, что следственные действия прошли в рамках операции по линии Интерпола, когда женщина пыталась поменять паспорт в российском консульстве.
В октябре 2017 года Пролетарский районный суд Тулы вынес постановление о заочном аресте бывшего мэра. Толкачеву обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.