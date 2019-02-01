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В небе над Кубой прогремел взрыв 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе, очевидцы сообщают о столбе дыма в небе, метеорологи объясняют это возможным падением метеорита.
По данным местных СМИ, очевидцы с места происшествия сообщали о мощном взрыве, а в небе был виден огонь и столб дыма. Как пишет портал Cibercuba, некоторые журналисты, находившиеся на месте, видели, как взорвался военный самолет.
В свою очередь Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде сообщает о возможном падении метеорита.
"Мы получаем сообщения о метеорите, который был замечен в небе над Флорида-Кис. Похоже на то, что метеорит упал на западе Кубы, близ города Виньялес", — сообщается на странице Twitter службы.
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Происшествия , Катастрофы , Латинская Америка , Куба , Пинар-Дель-Рио
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