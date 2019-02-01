Раскрыто похищение украинского авторитета Василенко

По данным агентства, накануне в Курске был задержан авторитет Александр Сошников, а в Москве — член «мазуткинской» группировки Владимир Тайманкин. По версии следствия, первый был одним из организаторов нападения, а второй выполнял функции водителя при похищении Василенко. Ведутся поиски еще трех человек, в том числе, шансонье Дмитрия Полякова , известного под псевдонимом Дон, и, предположительно, являющегося участником курской группировки.

Задержанные Сошников и Тайманкин в своих показаниях обвиняют в содеянном друг друга. Они ничего не говорят о судьбе самого Василенко, но, как считают оперативники, того уже нет в живых, — он мог скончаться от ранения, полученного во время похищения.

Следователи установили, что по приезде в Москву Василенко стал выступать посредником в различных операциях, к примеру, вывозу с Украины в Россию денег и антиквариата, «обнальных» сделках и заказных убийствах в России и других странах. Силовую операцию, по данным «Росбалта», выполняли курские бандиты, и за ряд последних операций украинский авторитет заплатил им меньше, чем обещал, заявив, что с ним самим расплатились не до конца, а часть средств ушли в «общак».

После того, как имя Василенко появилось в СМИ в связи с историями убийств Вороненкова и Жилина, его отодвинули от денежных проектов и криминальных заданий, связанных с Украиной, с ним перестал общаться влиятельный представитель криминального мира. В тот же момент он провел беседу с «курскими» и рассказал, что за все «заказы» Василенко получал деньги в полном объеме, прикарманивал большую часть и не делал делиться с исполнителями.

После этого «курские» приехали за Василенко в ресторан «Базилик» и увезли его, в момент похищения авторитет оказал сопротивление и был тяжело ранен.

Во время обысков в квартире Василенко был обнаружен целый арсенал оружия, включая снайперские винтовки и взрывчатые вещества. Василенко был влиятельным криминальным авторитетом на Украине, поддерживавшим тесные связи с представителями российских мафиозных кругов. В Москве он проживал нелегально по паспорту на чужое имя и вел практически подпольный образ жизни.