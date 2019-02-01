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Врач-расчленитель из Челябинска пропагандировал ЗОЖ 

News.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: rnmot.ru
Врач-расчленитель Борис Кондрашин на самом деле не лечил людей, заявила на срочном брифинге начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова. Он был принят на работу в отделение медицинской профилактики.
По словам Горловой, Кондрашина трудоустроили 28 ноября 2018 года, он предоставил все документы, необходимые по Трудовому кодексу. Чиновница подчеркнула, что руководство медицинского учреждения отправило бумаги на проверку в вуз, а когда получило отрицательный ответ, уволило мужчину.
Глава горздрава отметила, что главврач осуществил проверку документов по собственной инициативе, хотя по закону это необязательно.
Центр медпрофилактики занимается пропагандой здорового образа жизни и помогает людям избавиться от вредных привычек.
По данным правоохранительных органов, Кондрашина выявил врач-психиатр, который занимается его лечением. Он увидел данные «медика» на форумах и обратился в полицию, передаёт URA.RU.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции арестовали 36-летнего терапевта Бориса Кондрашина — врача одной из городских больниц Челябинска. Мужчина работал в медицинском учреждении по поддельному диплому, а у него дома обнаружили крупную партию наркотиков. В 16 лет Кондрашин зверски убил своего одноклассника.
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Происшествия , РИА Ura.ru , Челябинск
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