Врач-расчленитель из Челябинска пропагандировал ЗОЖ

Врач-расчленитель Борис Кондрашин на самом деле не лечил людей, заявила на срочном брифинге начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова. Он был принят на работу в отделение медицинской профилактики.

По словам Горловой, Кондрашина трудоустроили 28 ноября 2018 года, он предоставил все документы, необходимые по Трудовому кодексу. Чиновница подчеркнула, что руководство медицинского учреждения отправило бумаги на проверку в вуз, а когда получило отрицательный ответ, уволило мужчину.

Глава горздрава отметила, что главврач осуществил проверку документов по собственной инициативе, хотя по закону это необязательно.

Центр медпрофилактики занимается пропагандой здорового образа жизни и помогает людям избавиться от вредных привычек.

По данным правоохранительных органов, Кондрашина выявил врач-психиатр, который занимается его лечением. Он увидел данные «медика» на форумах и обратился в полицию, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции арестовали 36-летнего терапевта Бориса Кондрашина — врача одной из городских больниц Челябинска. Мужчина работал в медицинском учреждении по поддельному диплому, а у него дома обнаружили крупную партию наркотиков. В 16 лет Кондрашин зверски убил своего одноклассника.