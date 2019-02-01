По делу Арашуковых появился седьмой фигурант

В деле сенатора Рауфа Арашукова появился еще один фигурант. Он станет седьмым по счету. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что ведется допрос исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова по делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» . По его итогам будет решен вопрос о его задержании, передает «Свободная пресса».

Сейчас в этом деле помимо сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова задержаны еще четыре топ-менеджера филиалов «Газпрома»: Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов , Игорь Травинов.

Обыски ведутся в 11 городах России.

Ранее НСН писала, что после ареста сенатора от КЧР Рауфа Арашукова могут возникнуть вопросы к тем, чьими стараниями Арашуков-старший годами возглавлял газоснабжающие организации.