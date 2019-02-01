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Генпрокуратура нашла ошибку в материалах дела группы Дятлова 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Википедия
Представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что нестыковка дат в уголовном деле о гибели группы Дятлова, которая позволила скептикам объявить об инсценировке событий, появилась в результате ошибки следователя, сообщает Ura.ru со ссылкой на информацию, оглашённую в программе «Особые полномочия» на канале Генпрокуратуры.
Ранее стало известно о пояснительной записке по делу, которую прокурор Василий Темпалов, уезжая в Свердловск в 1959 году, оставил следователю Владимиру Коротаеву. На записке стоит дата 15 февраля, в то время как палатку погибших лыжников нашли лишь 26 февраля. Нестыковка дат, по словам представителя Генпрокуратуры, породила очередную «псевдосенсацию».
«Прокуратура Свердловской области это проверила, и было достоверно установлено, что прокурор просто ошибся с датой», — заявил Куренной.
По его словам, надзорное ведомство проводит «масштабную проверку» обстоятельств гибели туристов в горах Северного Урала.
В рамках проверочных мероприятий на первом этапе сотрудники генпрокуратуры тщательно изучили уголовное дело. Во второй половине марта запланирован следственный эксперимент на месте гибели группы. Сотрудники надзорного органа совместно с экспертами посетят место трагедии, чтобы дать оценку основным версиям гибели лыжников. Правоохранители склоняются к тому, что группа погибла вследствие схода лавины, исключая все версии криминального характера.
Комментарии1
Происшествия , Александр Куренной , Владимир Коротаев , Генпрокуратура РФ
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