Генпрокуратура нашла ошибку в материалах дела группы Дятлова

Ранее стало известно о пояснительной записке по делу, которую прокурор Василий Темпалов, уезжая в Свердловск в 1959 году, оставил следователю Владимиру Коротаеву . На записке стоит дата 15 февраля, в то время как палатку погибших лыжников нашли лишь 26 февраля. Нестыковка дат, по словам представителя Генпрокуратуры, породила очередную «псевдосенсацию».

«Прокуратура Свердловской области это проверила, и было достоверно установлено, что прокурор просто ошибся с датой», — заявил Куренной.

По его словам, надзорное ведомство проводит «масштабную проверку» обстоятельств гибели туристов в горах Северного Урала.

В рамках проверочных мероприятий на первом этапе сотрудники генпрокуратуры тщательно изучили уголовное дело. Во второй половине марта запланирован следственный эксперимент на месте гибели группы. Сотрудники надзорного органа совместно с экспертами посетят место трагедии, чтобы дать оценку основным версиям гибели лыжников. Правоохранители склоняются к тому, что группа погибла вследствие схода лавины, исключая все версии криминального характера.