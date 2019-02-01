Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК допрашивает шестого фигуранта дела о хищении газа на 30 млрд рублей 

ТАСС 55 минут назад
Следователи допрашивают нового фигуранта уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей — исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в мессенджере WhatsApp.
"В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи СК России проводят следственные действия с исполнительным директором АО "Ессентукигоргаз" Аланом Кятовым. По окончании допроса следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СК.
В четверг Басманный суд арестовал до 30 марта в рамках этого дела директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игоря Травинова, заместителя директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных водах Гузера Хашукаева и двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова Руслана Арашукова.
Срок следствия по делу установлен до 24 апреля.
ТАСС: последние новости
Генпрокуратура заново начнет расследование гибели группы Дятлова Источник: спасатели наблюдают пять очагов пожара на горящих в Черном море танкерах В бизнес-центре "Гидропроект" в Москве обвалился козырек под тяжестью снега
Комментарии23
Происшествия , Видео , Криминал , Николай Романов , Газпром , Газпром Межрегионгаз , СКР
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
ЧП в Черном море: Шесть очагов пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение