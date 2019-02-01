Российскую актрису арестовали в США

По данным канала, американская полиция заподозрила россиянку в похищении ребенка.

Усок доставили в изолятор. Она будет ждать заседания суда под стражей.

По информации Mash, заявление на актрису написал гражданин США , от которого она родила ребенка. После расставания с мужчиной Усок уехала в Россию вместе с ребенком. Когда происходили эти события, не уточняется, но в конце января 2019-го Усок снова прилетела в США, где ее ждали полицейские.

Ребенка, прилетевшего вместе с матерью, передали семье отца. Mash отмечает, что актрисе грозит более 20 лет тюрьмы.

На странице актрисы в Facebook указано, что она живет в Нью-Йорке и служит в театре «Содружество актеров Таганки».