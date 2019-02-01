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Российскую актрису арестовали в США 

Рамблер 28 минут назад
В аэропорту Нью-Йорка задержали российскую актрису Ирину Усок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, американская полиция заподозрила россиянку в похищении ребенка.
Усок доставили в изолятор. Она будет ждать заседания суда под стражей.
По информации Mash, заявление на актрису написал гражданин США, от которого она родила ребенка. После расставания с мужчиной Усок уехала в Россию вместе с ребенком. Когда происходили эти события, не уточняется, но в конце января 2019-го Усок снова прилетела в США, где ее ждали полицейские.
Ребенка, прилетевшего вместе с матерью, передали семье отца. Mash отмечает, что актрисе грозит более 20 лет тюрьмы.
На странице актрисы в Facebook указано, что она живет в Нью-Йорке и служит в театре «Содружество актеров Таганки».
По данным портала Kino-teatr.ru, Усок снималась в сериалах «Дело Крапивиных», «Вы заказывали убийство», «Вызов-1» и нескольких сезонах сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска».
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Происшествия , Видео , Даша Васильева , Ирина Усок , Нью-Йорк , США
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