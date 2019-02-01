Задержан похититель вероятного убийцы экс-депутата Госдумы

Задержанный — 35-летний безработный местный житель. Суд вынес постановление о его аресте. На время расследования подозреваемого отправили в следственный изолятор

Юрий Василенко был похищен 11 января в Москве. Инцидент произошёл в ресторане «Базилик», где обедал Василенко. По информации СМИ, к нему подошла группа мужчин и потребовала проехать с ними. Он отказался и попробовал убежать. Завязалась перестрелка, в ходе которой Василенко был ранен. Неизвестные затолкали мужчину в багажник автомобиля и уехали в неизвестном направлении.