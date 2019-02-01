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Задержан похититель вероятного убийцы экс-депутата Госдумы 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Курской области полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали мужчину, который подозревается в похищении криминального авторитета Юрия Василенко, связанного с убийством в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает «Московский Комсомолец».
Задержанный — 35-летний безработный местный житель. Суд вынес постановление о его аресте. На время расследования подозреваемого отправили в следственный изолятор.
Юрий Василенко был похищен 11 января в Москве. Инцидент произошёл в ресторане «Базилик», где обедал Василенко. По информации СМИ, к нему подошла группа мужчин и потребовала проехать с ними. Он отказался и попробовал убежать. Завязалась перестрелка, в ходе которой Василенко был ранен. Неизвестные затолкали мужчину в багажник автомобиля и уехали в неизвестном направлении.
Ранее Василенко был обвинён украинской прокуратурой в организации убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого «заказал» вор в законе Владимир Тюрин. Криминальный авторитет якобы имел личную неприязнь к экс-парламентарию. Вороненков был женат на Марии Максаковой, которая долгое время жила с Тюриным в гражданском браке. Василенко нанял киллера. После убийства уехал в Россию, где по мнению экспертов, скрывался от украинского правосудия.
Комментарии1
Происшествия , Владимир Тюрин , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , ФСБ , Госдума , ФСИН , Московский комсомолец , Курская Область
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