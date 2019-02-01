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Подозреваемый в похищении украинского авторитета в Москве попался 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали подозреваемого в похищении в Москве украинского криминального авторитета Юрия Василенко. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает «Московский Комсомолец».
Задержанным оказался 35-летний безработный житель Курска. В настоящее время он помещен под арест.
14 января стало известно, что Юрия Василенко могли похитить его знакомые.
Ранее сообщалось, что Василенко — украинский криминальный авторитет — причастен к убийствам бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Вечером 10 января в ресторан «Базилик» вошла группа крепких мужчин и приказала Василенко следовать за ними.
Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Василенко получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли.
Вороненкова убили в Киеве в марте 2017 года. Жилина застрелили в сентябре 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе.
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Происшествия , Криминал , Денис Вороненков , Евгений Жилин , ФСБ , Госдума , Московский комсомолец , Курск , Москва
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